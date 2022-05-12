Московские школьники завоевали более 1,3 тыс дипломов на Всероссийской олимпиаде

Столичные школьники завоевали половину всех дипломов победителей Всероссийской олимпиады. Из них 248 наград высшего достоинства. Об успехах учащихся из Москвы сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Она отметила, что стало больше победителей в олимпиадах по математике, физике, химии, географии, экологии, немецкому и французскому языкам и физкультуре. Достижениям не мешают ограничения по здоровью.

Слабовидящий ученик девятого класса стал победителем олимпиады по русскому языку, а незрячая одиннадцатиклассница – призером по французскому. Успехи школьников отметят и в столичном правительстве. Все победители и призеры получат гранты мэра Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

