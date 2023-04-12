Летнее пособие для отличившихся школьников может появиться в России. С таким предложением выступили в Госдуме. Вопрос о пособии для учащихся 7–11 классов, которые отличились высокими оценками в течение года, находится на стадии обсуждения.

По словам авторов инициативы, стимулирующие финансовые выплаты давно существуют в системах среднеспециального и высшего образования, но поощрений для школьников нет на данный момент. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.