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Общество

Летнее пособие для отличившихся школьников может появиться в России

Летнее пособие для отличившихся школьников может появиться в России

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Летнее пособие для отличившихся школьников может появиться в России. С таким предложением выступили в Госдуме. Вопрос о пособии для учащихся 7–11 классов, которые отличились высокими оценками в течение года, находится на стадии обсуждения.

По словам авторов инициативы, стимулирующие финансовые выплаты давно существуют в системах среднеспециального и высшего образования, но поощрений для школьников нет на данный момент. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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