Региональный форум "Молодой специалист – строитель будущего" впервые пройдет в Москве

Москва впервые примет региональный форум "Молодой специалист – строитель будущего". Участников мероприятия ждут образовательные и деловые встречи. Помимо этого, Москва организует экскурсии на крупные строительные объекты столицы.

Интеллектуальные партнеры форума – вузы с профильными направлениями. Их представители расскажут об образовании в сфере строительства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.