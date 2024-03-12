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12 марта, 14:30

Общество

Региональный форум "Молодой специалист – строитель будущего" впервые пройдет в Москве

Региональный форум "Молодой специалист – строитель будущего" впервые пройдет в Москве

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Москва впервые примет региональный форум "Молодой специалист – строитель будущего". Участников мероприятия ждут образовательные и деловые встречи. Помимо этого, Москва организует экскурсии на крупные строительные объекты столицы.

Интеллектуальные партнеры форума – вузы с профильными направлениями. Их представители расскажут об образовании в сфере строительства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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