Новую программу для компьютерного моделирования подготовили в Москве

Столичные школьники могут освоить программу для компьютерного моделирования – курсы проходят в Московском дворце пионеров. На них слушатели научатся создавать чертежи и разрабатывать проекты любой сложности, а после обучения им предстоит сдать экзамен.

Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, эти курсы являются частью программы подготовки подростков к инженерным профессиям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.