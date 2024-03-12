Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 13:15

Общество

Новую программу для компьютерного моделирования подготовили в Москве

Новую программу для компьютерного моделирования подготовили в Москве

Московские колледжи помогают студентам осваивать востребованные профессии

Собянин: модернизируем 230 мастерских и лабораторий в колледжах Москвы

Новости часа: более 30 московских колледжей получили новое оборудование к концу февраля

В колледжах Москвы создадут 90 мастерских и лабораторий – Собянин

Молодежная группа вернулась в Москву с учебно-тренировочных сборов в Карелии

Досрочный этап сдачи ЕГЭ в России пройдет с 22 марта по 22 апреля

Количество часов практики изменили в столичных колледжах

"Это Москва. Соц.блок": столичные школы искусств

Более 10 московских учебных заведений готовят молодых реставраторов

Столичные школьники могут освоить программу для компьютерного моделирования – курсы проходят в Московском дворце пионеров. На них слушатели научатся создавать чертежи и разрабатывать проекты любой сложности, а после обучения им предстоит сдать экзамен.

Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, эти курсы являются частью программы подготовки подростков к инженерным профессиям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика