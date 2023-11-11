Онлайн-курс для подготовки к ЕГЭ по физике запустили в Москве

Онлайн-курс для подготовки к ЕГЭ по физике запущен в столице. Он поможет выпускникам подготовиться к экзаменам и облегчит изучение дисциплины в вузе.

Курс состоит из теоретических лекций, тестов и видео-разборов. Получить доступ к материалам можно с помощью логина и пароля Московской электронной школы.

Ознакомиться с заданиями могут и ученики помладше. С помощью игр и анимации они больше узнают о предмете.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.