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11 ноября, 06:15

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Онлайн-курс для подготовки к ЕГЭ по физике запустили в Москве

Онлайн-курс для подготовки к ЕГЭ по физике запустили в Москве

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Онлайн-курс для подготовки к ЕГЭ по физике запущен в столице. Он поможет выпускникам подготовиться к экзаменам и облегчит изучение дисциплины в вузе.

Курс состоит из теоретических лекций, тестов и видео-разборов. Получить доступ к материалам можно с помощью логина и пароля Московской электронной школы.

Ознакомиться с заданиями могут и ученики помладше. С помощью игр и анимации они больше узнают о предмете.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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