Будущие повара из московских колледжей пройдут практику в ресторанном доме

Свыше 500 студентов московских колледжей пройдут практику на базе столичного ресторанного дома. Будущие повара и сотрудники общественного питания узнают о тонкостях профессии прямо на производстве и под руководством опытных наставников. Таким образом студенты быстрее освоят профессию, а потенциальные работодатели внесут свой вклад в подготовку новых кадров.

В программе участвуют учащиеся четырех колледжей столицы. Как рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, в этом году более 70% всего учебного процесса уделяют практике. Это говорит об изменении подхода к среднему профессиональному образованию, отметила Ракова.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.