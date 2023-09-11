В вузы РФ по квоте зачислили около тысячи бывших участников СВО

Около тысячи военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции, поступили в вузы по специальной квоте. Как рассказали в Минобрнауки, эта льгота должна помочь участникам боевых действий получить новую профессию.

Ранее в ведомстве подготовило проект приказа, согласно которому участники СВО и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.