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11 сентября, 08:15

Общество

В вузы РФ по квоте зачислили около тысячи бывших участников СВО

В вузы РФ по квоте зачислили около тысячи бывших участников СВО

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Около тысячи военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции, поступили в вузы по специальной квоте. Как рассказали в Минобрнауки, эта льгота должна помочь участникам боевых действий получить новую профессию.

Ранее в ведомстве подготовило проект приказа, согласно которому участники СВО и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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