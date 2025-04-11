Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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11 апреля, 08:00

Общество

Акция "Выходные открытых дверей" впервые пройдет в московских школах искусств

Акция "Выходные открытых дверей" впервые пройдет в московских школах искусств

Единый день открытых дверей в московских колледжах пройдет 12 апреля

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Акция "Выходные открытых дверей" впервые пройдет в московских школах искусств. На данный момент в столице открыто 153 учреждения, где всем желающим доступны самые разные направления.

Узнать о нюансах поступления можно будет уже в эти выходные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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