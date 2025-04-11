11 апреля, 08:00Общество
Акция "Выходные открытых дверей" впервые пройдет в московских школах искусств
Акция "Выходные открытых дверей" впервые пройдет в московских школах искусств. На данный момент в столице открыто 153 учреждения, где всем желающим доступны самые разные направления.
Узнать о нюансах поступления можно будет уже в эти выходные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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