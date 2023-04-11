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Общество

Курс "Основы российской государственности" начнут изучать в вузах РФ с сентября

Курс "Основы российской государственности" начнут изучать в вузах РФ с сентября

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С 1 сентября в вузах появится новый курс – "Основы российской государственности", который включают в себя лекции и семинары. Модуль рассчитан на 72 часа, из которых до 20 часов отводится внеаудиторной подготовке.

Программу разделили на пять частей: "Что такое Россия", "Российское государство-цивилизация", "Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации", "Политическое устройство" и "Вызовы будущего и развитие страны". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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