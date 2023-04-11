В ГД предложили перечислять школьникам средства на Пушкинскую карту за отличные оценки

Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Анна Скрозникова предложила оплачивать ученикам школ отличную успеваемость. Она обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой перечислять средства на Пушкинскую карту.

По словам парламентария, вознаграждения следует предоставлять старшеклассникам. Какую сумму можно будет получить? На что ее можно потратить? И что думают об инициативе родители и учителя?

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