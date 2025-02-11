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11 февраля, 10:30

Общество

В Подмосковье девятиклассники будут сдавать итоговое собеседование для допуска к ОГЭ

В Подмосковье девятиклассники будут сдавать итоговое собеседование для допуска к ОГЭ

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Более 99 тысяч девятиклассников в Подмосковье будут проходить итоговое собеседование, которое состоится 12 февраля. Успешная сдача испытания необходима для допуска к ОГЭ.

Эвакуаторы "Московского паркинга" с начала 2024 года помогли более чем 2 500 водителям.

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