В Подмосковье девятиклассники будут сдавать итоговое собеседование для допуска к ОГЭ

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Более 99 тысяч девятиклассников в Подмосковье будут проходить итоговое собеседование, которое состоится 12 февраля. Успешная сдача испытания необходима для допуска к ОГЭ.

Эвакуаторы "Московского паркинга" с начала 2024 года помогли более чем 2 500 водителям.

Курьера телефонных мошенников задержали в Москве при попытке похитить 10 миллионов рублей у местного жителя.