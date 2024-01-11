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11 января, 13:45

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Собянин рассказал о городском проекте для школьников "Театральное закулисье"

Собянин рассказал о городском проекте для школьников "Театральное закулисье"

Столичные школы искусств принимают детей после вступительных испытаний

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Столичные школьники побывали за кулисами настоящих театров. Там для ребят провели 18 экскурсий. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Московской театральной школе Олега Табакова дети сходили в учебный театр и на мастер-класс по подготовке актеров по системе Станиславского. В театре кукол имени С. В. Образцова им рассказали об истории мирового театра кукол, профессиях художника и бутафора. А в музее МХАТ школьники увидели мемориальный кабинет Немировича-Данченко, гримерку Станиславского и изучили устройство сцены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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