Собянин рассказал о городском проекте для школьников "Театральное закулисье"

Столичные школьники побывали за кулисами настоящих театров. Там для ребят провели 18 экскурсий. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Московской театральной школе Олега Табакова дети сходили в учебный театр и на мастер-класс по подготовке актеров по системе Станиславского. В театре кукол имени С. В. Образцова им рассказали об истории мирового театра кукол, профессиях художника и бутафора. А в музее МХАТ школьники увидели мемориальный кабинет Немировича-Данченко, гримерку Станиславского и изучили устройство сцены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.