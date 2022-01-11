В МГУ сообщили, что не могут связаться с Алисой Тепляковой и ее родителями

20:45
В МГУ не могут связаться со своей самой юной студенткой – девятилетней Алисой Тепляковой. Как заявили на психфаке, где она учится, с 24 декабря девочка перестала приходить на экзамены, не выходит на связь, как и ее родители.
На факультете рассказали, что из четырех экзаменов, заявленных в учебном плане для первого курса, Алиса сдала только русский язык на тройку, а введение в психологию вовсе не сдала. По данным того же источника, на занятиях студентка появлялась только в начале сентября два раза и иногда в Zoom.
Папа девочки Евгений Тепляков назвал комментарии психфака "незаконными", потребовал от факультета перестать публиковать личные данные ребенка и выступить с опровержением и извиниться.
В конце прошлого года Тепляков устроил потасовку на факультете, когда попытался забрать дочь с экзамена. Позже он заявил, что будет подавать в суд на психфак. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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