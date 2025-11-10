Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 14:30

Город

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости социального блока Москвы

Масштабная программа экскурсий для учеников предпрофессиональных классов началась в Москве

Более 40% московских школьников выбрали предпрофессиональные классы

Сергей Собянин сообщил от открытии нового здания школы "Свиблово"

В Госдуме предложили сократить летние каникулы для школьников на месяц

"Новости дня": новая школа открылась в районе Свиблово

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 ноября

Собянин: школьники Москвы победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Сергей Собянин сообщил об открытии нового здания школы "Свиблово"

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В составе школы "Свиблово" построили корпус для старшеклассников, сообщил Сергей Собянин. Здание возвели на сложном по геометрии участке, поэтому его контур получился нестандартным, но эргономичным. В школе 22 кабинета, лабораторно-исследовательские комплексы, IТ-полигон, медпункт, спортзал и просторные рекреации.

"Столица продолжает системную работу по преобразованию бывших промзон в современные городские кварталы, в том числе по программе комплексного развития территорий. Реорганизация участков предусматривает не только строительство жилья и сопутствующей инфраструктуры, но и создание новых производств. Один из таких проектов планируется реализовать в бывшей промзоне Калошино. На земельном участке 5,32 гектара возведут здания площадью около 79,8 тысячи квадратных метров, где смогут разместиться высокотехнологичные производства", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Тоннелепроходческий щит прошел под руслом Москвы-реки на участке между станциями метро "Остров мечты" и "Кленовый бульвар". Чтобы не допустить рисков в сложных гидрогеологических условиях, специалисты провели тщательные подготовительные работы.

Читайте также
образованиегородстроительствотранспортметровидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика