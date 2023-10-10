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10 октября, 08:45

Общество

Новый учебник истории старшеклассников отредактируют в одном абзаце

Новый учебник истории старшеклассников отредактируют в одном абзаце

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Новый учебник истории отредактируют в одном абзаце. Как сообщил один из авторов пособия Анатолий Торкунов, правки внесут в отрывок о репрессированных народах.

Так он прокомментировал информацию о возможных изменениях в содержании нового учебника после критики со стороны некоторых общественных деятелей Северного Кавказа. Речь идет о главе о сталинских депортациях некоторых народов в СССР, которых упомянули сразу после власовцев и бандеровцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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