10 октября, 08:45Общество
Новый учебник истории старшеклассников отредактируют в одном абзаце
Новый учебник истории отредактируют в одном абзаце. Как сообщил один из авторов пособия Анатолий Торкунов, правки внесут в отрывок о репрессированных народах.
Так он прокомментировал информацию о возможных изменениях в содержании нового учебника после критики со стороны некоторых общественных деятелей Северного Кавказа. Речь идет о главе о сталинских депортациях некоторых народов в СССР, которых упомянули сразу после власовцев и бандеровцев.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.