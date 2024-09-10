10 сентября, 09:30Общество
Цифровой сервис "Путеводитель первокурсника" разработали в столице
Новый цифровой сервис разработали в столице к началу учебного года. На портале "Молодежь Москвы" теперь доступен "Путеводитель первокурсника", который помогает студентам вузов адаптироваться к новому жизненному этапу.
В нем собрали полезные советы, информацию о социальных льготах, городских событиях, и проектах. А также рассказали, как получить студенческий билет, оформить карту москвича и ознакомиться со своим планом занятий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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