Цифровой сервис "Путеводитель первокурсника" разработали в столице

Новый цифровой сервис разработали в столице к началу учебного года. На портале "Молодежь Москвы" теперь доступен "Путеводитель первокурсника", который помогает студентам вузов адаптироваться к новому жизненному этапу.

В нем собрали полезные советы, информацию о социальных льготах, городских событиях, и проектах. А также рассказали, как получить студенческий билет, оформить карту москвича и ознакомиться со своим планом занятий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.