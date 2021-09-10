Студенты МГУ недовольны учебой с ребенком-вундеркиндом. Это Алиса Теплякова, которая в свои 9 лет стала студенткой престижного вуза.

Сокурсники Алисы стали жаловаться на отца девочки. Якобы тот за первую неделю учебы успел переругаться со всей группой и сама Алиса мешает им учиться. Папа все отрицает, а в МГУ конфликт посчитали лучшей практикой будущих психологов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.