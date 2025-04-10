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10 апреля, 07:45

Город

Единый день открытых дверей в московских колледжах пройдет 12 апреля

Единый день открытых дверей в московских колледжах пройдет 12 апреля

Столичные колледжи будут принимать увеличенное количество абитуриентов в год

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Единый день открытых дверей пройдет в московских колледжах 12 апреля

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Единый день открытых дверей пройдет в 48 столичных колледжах в эту субботу, 12 апреля. Школьников познакомят с перспективными направлениями обучения. Кроме того, на их вопросы ответят не только преподаватели, но и студенты, а также выпускники, которые работают на ведущих предприятиях города.

Между тем технические профессии являются наиболее востребованными в столице, поэтому город ежегодно увеличивает количество бюджетных мест в колледжах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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