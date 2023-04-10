Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:15

Общество

В ГД предложили поощрять школьников за отличную учебу перечислениями на "Пушкинскую карту"

В ГД предложили поощрять школьников за отличную учебу перечислениями на "Пушкинскую карту"

Новости часа: в РФ продлили упрощенный порядок поступления студентов из зарубежных вузов

Собянин сообщил о новых направлениях "Московской технической школы"

В РФ продлили программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

Кабмин РФ продлил программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

Собянин рассказал о новых направлениях "Московской технической школы"

"Актуальный репортаж": в РФ предложили вернуть уроки черчения в школах

Сборная Москвы стала победителем Всероссийской олимпиады школьников по информатике

Сборная Москвы стала победителем Всероссийской олимпиады школьников по информатике

Новости часа: согласно исследованию, более 50% россиян не оформляли налоговый вычет

В Госдуме предложили поощрять школьников за отличную учебу перечислениями на "Пушкинскую карту". С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась депутат ГД от партии "Новые люди" Анна Скрозникова. Депутат попросила премьер-министра поручить профильным органам оценить перспективы такого эксперимента.

Предполагается, что вознаграждения будут получать старшеклассники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика