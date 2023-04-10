В ГД предложили поощрять школьников за отличную учебу перечислениями на "Пушкинскую карту"

В Госдуме предложили поощрять школьников за отличную учебу перечислениями на "Пушкинскую карту". С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась депутат ГД от партии "Новые люди" Анна Скрозникова. Депутат попросила премьер-министра поручить профильным органам оценить перспективы такого эксперимента.

Предполагается, что вознаграждения будут получать старшеклассники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.