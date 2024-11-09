Еще 650 лабораторий и мастерских модернизируют в колледжах Москвы до конца года

До конца этого года в Москве обновят еще 650 мастерских и лабораторий колледжей. Чтобы студенты могли применять знания на практике еще эффективнее, там установят современное оборудование, инструменты и приборы.

Такие изменения уже коснулись пищевого колледжа № 33, Московского технологического колледжа и ряда других. Всего же в столице планируют модернизировать более 2 тысяч лабораторий.

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