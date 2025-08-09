Столичные школьники выиграли 5 медалей на Международной выставке изобретателей в Японии. Еще двое получили специальные призы.

Дети работали над сложными проектами, достойными крупных компаний. Среди их разработок – системы контроля микроклимата в помещении и умного опрыскивания растений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



