09 августа, 09:45Общество
Столичные школьники выиграли 5 медалей на Международной выставке изобретателей в Японии
Столичные школьники выиграли 5 медалей на Международной выставке изобретателей в Японии. Еще двое получили специальные призы.
Дети работали над сложными проектами, достойными крупных компаний. Среди их разработок – системы контроля микроклимата в помещении и умного опрыскивания растений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
