Вузам рекомендовали перевести непривитых от коронавируса студентов на удаленку

Минобрнауки считает целесообразным перевести на дистанционный формат обучения студентов, не привитых от коронавируса или имеющих медотвод. При этом очный формат обучения предлагается сохранить только для студентов, прошедших полный курс вакцинации или переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Дело о халатности завели на сотрудников органов профилактики после того, как отец выбросил сына с балкона.

Москва готовится встречать олимпийцев из Токио. Чемпионов будут поздравлять на Красной площади.