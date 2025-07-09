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09 июля, 07:45

Общество

Родителям рассказали о новом ГОСТе на школьную форму

Родителям рассказали о новом ГОСТе на школьную форму

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Вступление в силу нового ГОСТа на школьную форму не приведет к необходимости срочно менять гардероб. Родителям не придется покупать новую одежду, если ребенку подходит прошлогодняя или ее уже приобрели заранее.

Новый стандарт в первую очередь касается производителей: теперь школьная форма должна быть удобной, выполненной из натуральных дышащих тканей и не иметь острых краев и кромок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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