Родителям рассказали о новом ГОСТе на школьную форму

Вступление в силу нового ГОСТа на школьную форму не приведет к необходимости срочно менять гардероб. Родителям не придется покупать новую одежду, если ребенку подходит прошлогодняя или ее уже приобрели заранее.

Новый стандарт в первую очередь касается производителей: теперь школьная форма должна быть удобной, выполненной из натуральных дышащих тканей и не иметь острых краев и кромок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.