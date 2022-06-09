Садовничий высказался о реформах после отказа России от Болонской системы

После отказа от Болонской системы радикальных реформ в России в образовании не будет, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Павильоны "Здоровая Москва" будут принимать пациентов и в выходные, график не изменится. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

Урожай клубники в Подмосковье в 2022 году может вырасти на 30%, заявили в Минсельхозе региона.

