Решение по структуре высшего образования будет принято в ближайшее время – Садовничий

Решение по структуре новой системы высшего образования в России, которая придет на смену Болонской, будет принято в ближайшее время. Об этом заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

По его словам, сегодня главная задача заключается в том, чтобы поднять уровень фундаментального образования в России.

