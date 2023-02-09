Новый налоговый вычет за обучение может появиться в России. Как написали в СМИ, Минобрнауки РФ предлагает возвращать 13% тем, кто взял образовательный кредит. Однако здесь есть условие: образовательный кредит должен быть оформлен в банке с участием в программе господдержки, а у выбранного учебного заведения есть лицензия.

Лимит, с которого можно будет получить вычет, предлагают установить на уровне 200 тысяч рублей, а это значит, что по новому вычету может вернуться не более 26 тысяч рублей в год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



