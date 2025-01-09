Новый корпус Кадетской школы № 1784 открылся в Москве

В столице открыл свои двери новый корпус Кадетской школы № 1784. Его построили в Беговом районе на месте устаревшего довоенного строения. В современном трехэтажном здании разместились дошкольное отделение и начальные классы, а всего корпус рассчитан на 400 учащихся.

Москвичей призвали утром пересесть на метро. Предупреждение выпустил Центр организации дорожного движения. Ночью в городе обещают мокрый снег с дождем, велика вероятность образования гололедицы.

Настоящая зимняя погода в Москве снова откладывается. Вместо снега и мороза, в столице ожидается плюсовая температура и дожди. Только по ночам возможны переходы через ноль.

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