09 января, 18:45Город
Новости часа: свыше 40 школ и детсадов заработали в Москве в 2024 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 40 школ и детских садов ввели в эксплуатацию в Москве в 2024 году. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Жилой небоскреб со светодизайном построят в районе Западное Дегунино, сообщили в Москомархитектуре.
Фестиваль китайского Нового года пройдет в "Аптекарском огороде" с 23 января по 16 марта.