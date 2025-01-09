Новости часа: свыше 40 школ и детсадов заработали в Москве в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 40 школ и детских садов ввели в эксплуатацию в Москве в 2024 году. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Жилой небоскреб со светодизайном построят в районе Западное Дегунино, сообщили в Москомархитектуре.

Фестиваль китайского Нового года пройдет в "Аптекарском огороде" с 23 января по 16 марта.