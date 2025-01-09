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Новости

Новости

09 января, 18:45

Город

Новости часа: свыше 40 школ и детсадов заработали в Москве в 2024 году

Новости часа: свыше 40 школ и детсадов заработали в Москве в 2024 году

Собянин открыл новый корпус кадетской школы с детским садом в районе Беговом

Собянин: в Беговом районе открылся новый корпус кадетской школы с детсадом

Собянин открыл новый корпус кадетской школы с детским садом в районе Беговом

Новости часа: Собянин объявил об открытии нового корпуса кадетской школы № 1784

Сергей Собянин объявил об открытии нового корпуса кадетской школы № 1784

На западе Москвы построят школу и детский сад

Более 60% процентов российских школьников после 9 класса поступают в колледжи

Собянин: 40 площадок принимают участие в проекте "Учебный день в музее"

Новый учебный корпус появится в районе Западное Дегунино в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 40 школ и детских садов ввели в эксплуатацию в Москве в 2024 году. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Жилой небоскреб со светодизайном построят в районе Западное Дегунино, сообщили в Москомархитектуре.

Фестиваль китайского Нового года пройдет в "Аптекарском огороде" с 23 января по 16 марта.

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