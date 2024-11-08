Москва 24 покажет, как школьники могут открыть собственный бизнес

Московские школьники могут открыть собственный бизнес. В этом им помогают даже учителя. Старшеклассники, которые выбирают предпрофессиональное предпринимательское направление, осваивают навыки менеджмента, бухгалтерского учета и юридические нюансы, а также получают практический опыт в реальном деле.

Как в Москве модернизируют систему образования узнала ведущая программы "Москва сегодня" Наташа Мезина. Она отправилась в одну из столичных школ и там познакомилась с одноклассницами, которые запустили стартап по изготовлению ароматических свеч.

Это и многое другое смотрите 9 ноября в 10:20 в программе "Москва сегодня".