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Новости

08 ноября, 11:15

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Более 600 лабораторий и мастерских обновят в столичных колледжах до конца 2024 года

Более 600 лабораторий и мастерских обновят в столичных колледжах до конца 2024 года

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В Москве к концу 2024 года обновят 650 лабораторий и мастерских колледжей. Это позволяет организовать учебный процесс таким образом, чтобы практика занимала не менее 70% времени, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Практические навыки позволяют готовить востребованных профессионалов во всех областях столичной экономики: от финансов до промышленности. К концу 2027 года количество обновленных лабораторий достигнет двух тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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