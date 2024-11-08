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08 ноября, 07:00

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В столице стартовала Московская олимпиада школьников

В столице стартовала Московская олимпиада школьников

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В столице стартовала Московская олимпиада школьников, участники уже могут пройти дистанционные этапы, доступные на платформе МЭШ. Среди них – задания по истории искусств, экологии, изобразительному искусству, а также предпрофессиональная олимпиада для поступления в вуз.

Принять участие могут ученики 5–11-х классов из любой точки страны. Расписание и регистрацию можно найти на сайте олимпиады. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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