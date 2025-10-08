Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 16:30

Общество

Выпускники 9 класса могут поступить в московскую театральную школу Олега Табакова

Выпускники 9 класса могут поступить в московскую театральную школу Олега Табакова

Собянин поздравил работников допобразования с профессиональным праздником

Более 75 тыс московских школьников примут участие в программе профориентации

Стартовал прием заявок на участие во Всероссийской олимпиаде по робототехнике

Стартовал прием заявок на участие в первой Всероссийской олимпиаде по робототехнике

Собянин рассказал об уникальном центре "Профессии будущего" в ОЭЗ "Технополис "Москва"

"Новости дня": уникальный проект поощрения педагогов стартовал в Москве

Собянин: центр "Профессии будущего" будет выпускать 15 тыс специалистов в год

Сергей Собянин и Вячеслав Володин посетили уникальный центр "Профессии будущего"

"Новости дня": новые образовательные курсы для ветеранов СВО открыли в Москве

Московская театральная школа Олега Табакова принимает учащихся после выпуска из 9 класса с получением дипломов о высшем образовании. Это единственное в России образовательное учреждение с интегрированной программой среднего общего и высшего образования.

Художественный руководитель школы Владимир Машков вручил студенческие билеты первокурсникам и отметил, что обучение длится 5 лет и включает актерское мастерство, речь и движение. Учреждение, основанное в 2009 году, обеспечивает студентов полным пансионом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществокультурагородвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика