Выпускники 9 класса могут поступить в московскую театральную школу Олега Табакова

Московская театральная школа Олега Табакова принимает учащихся после выпуска из 9 класса с получением дипломов о высшем образовании. Это единственное в России образовательное учреждение с интегрированной программой среднего общего и высшего образования.

Художественный руководитель школы Владимир Машков вручил студенческие билеты первокурсникам и отметил, что обучение длится 5 лет и включает актерское мастерство, речь и движение. Учреждение, основанное в 2009 году, обеспечивает студентов полным пансионом.

