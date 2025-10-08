08 октября, 16:30Общество
Выпускники 9 класса могут поступить в московскую театральную школу Олега Табакова
Московская театральная школа Олега Табакова принимает учащихся после выпуска из 9 класса с получением дипломов о высшем образовании. Это единственное в России образовательное учреждение с интегрированной программой среднего общего и высшего образования.
Художественный руководитель школы Владимир Машков вручил студенческие билеты первокурсникам и отметил, что обучение длится 5 лет и включает актерское мастерство, речь и движение. Учреждение, основанное в 2009 году, обеспечивает студентов полным пансионом.
