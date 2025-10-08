Форма поиска по сайту

08 октября, 11:00

Город

Более 75 тыс московских школьников примут участие в программе профориентации

Более 75 тысяч московских школьников примут участие в третьем сезоне программы профориентации, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Она пройдет для учеников 9–10-х классов на базе столичного центра "Профессии будущего".

Каждый школьник сможет пройти интерактивную экскурсию и познакомиться с востребованными профессиями через инновационные сервисы. В этом году к программе присоединились около 500 партнеров-работодателей. Они организуют для школьников экскурсии на свои площадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

образованиегородвидеоЕвгения Мирошкина

