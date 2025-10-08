Стартовал прием заявок на участие во Всероссийской олимпиаде по робототехнике

Стартовал прием заявок на участие в первой Открытой всероссийской технологической олимпиаде по робототехнике "От кода к взлету", сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В ней будут участвовать ученики 9–11-х классов. Они продемонстрируют мастерство в создании дронов и в управлении ими. Дистанционный отбор пройдет с 22 по 29 октября. В итоге выберут 400 ребят. Они выступят на очном этапе, который пройдет в Москве.

