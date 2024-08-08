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Новости

08 августа, 17:25

M24.RU

В Москве прошла пресс-конференция об итогах приемной кампании в творческие вузы

В Москве прошла пресс-конференция об итогах приемной кампании в творческие вузы

Новые корпуса МГТУ им Баумана откроются в сентябре

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Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в сентябре

Новости часа: новые корпуса МГТУ им Баумана откроются в сентябре

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В пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная подведению итогов приемной кампании в творческие вузы.

О том, какие факультеты наиболее востребованы и какие нововведения появились в учебных заведениях, рассказали:

  • ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский;
  • ректор Высшего театрального училища (института) имени М. С. Щепкина Борис Любимов;
  • ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова Владимир Малышев;
  • ректор Московского государственного института культуры Екатерина Кудрина;
  • профессор Школы-студии МХАТ, режиссер Виктор Рыжаков;
  • проректор по учебной и методической работе Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Николай Тарасевич.
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