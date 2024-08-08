08 августа, 17:25M24.RU
В Москве прошла пресс-конференция об итогах приемной кампании в творческие вузы
В пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная подведению итогов приемной кампании в творческие вузы.
О том, какие факультеты наиболее востребованы и какие нововведения появились в учебных заведениях, рассказали:
- ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский;
- ректор Высшего театрального училища (института) имени М. С. Щепкина Борис Любимов;
- ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова Владимир Малышев;
- ректор Московского государственного института культуры Екатерина Кудрина;
- профессор Школы-студии МХАТ, режиссер Виктор Рыжаков;
- проректор по учебной и методической работе Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Николай Тарасевич.