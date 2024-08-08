В столичном центре "Профессии будущего" стало на 20% больше оплачиваемых стажировок для выпускников колледжей и вузов. Платформа предлагает больше 2 тысяч вариантов из сферы IT, промышленности, финансов, а также торговли и услуг. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

По ее словам, сотрудничество с ведущими работодателями города позволяет студентам не только освоить востребованную профессию, но и получить гарантированное трудоустройство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

