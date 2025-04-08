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08 апреля, 11:30

Общество

В Москве расширяют доступность среднего профобразования для девятиклассников

В Москве расширяют доступность среднего профобразования для девятиклассников

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Среднее профессиональное образование в столице стало доступнее. В этом году у девятиклассников больше возможностей для выбора и поступления.

Спрос на выпускников колледжей постоянно растет, 95% из них трудоустраиваются по выбранной специальности. При этом Москва увеличивает количество бюджетных мест. Это означает, что получить актуальную профессию и практические навыки смогут еще больше подростков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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