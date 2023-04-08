Сборная Москвы стала победителем Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе отметили, что подготовиться к олимпиадам ученикам помогают не только бумажные пособия, но и онлайн-сервисы. Например, Московская электронная школа. Это абсолютно бесплатная уникальная образовательная платформа. Сервисами и услугами МЭШ активно пользуются почти 3 миллиона москвичей.

Чем помогает платформа и в чем особенность ресурса? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

