Москвичам рассказали о главных новостях четверга

Еще 150 школ и детсадов планируют построить в Москве в ближайшие два года. Как правило, это образовательные комплексы нового поколения, где под одной крышей есть все и для учебы, и для спорта и отдыха детей. Старые здания учебных заведений тоже постепенно обновляют.

Пожарные ликвидировали возгорание на востоке Москвы. Возгорание произошло в производственных помещениях. По предварительным данным, огонь возник в покрасочном цехе. Площадь пожара изначально оценили в 50 квадратных метров, однако затем она успела увеличиться вдвое. Сообщается, что работники покинули цех самостоятельно.

Серьезную конкуренцию такси на дорогах столицы составили услуги каршеринга. По данным Дептранса, прокатными машинами в Москве сейчас пользуются 1,5 миллиона человек. Сервис активно развивается и увеличивает автопарк.