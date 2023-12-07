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Новости

07 декабря, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях четверга

Москвичам рассказали о главных новостях четверга

Более 50 школ и детских садов достроили в Москве с начала 2023 года

Москвичам рассказали об особенностях образовательных комплексов в городе

Около 150 школ и детских садов построят в Москве к 2025 году

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Еще 150 школ и детсадов планируют построить в Москве в ближайшие два года. Как правило, это образовательные комплексы нового поколения, где под одной крышей есть все и для учебы, и для спорта и отдыха детей. Старые здания учебных заведений тоже постепенно обновляют.

Пожарные ликвидировали возгорание на востоке Москвы. Возгорание произошло в производственных помещениях. По предварительным данным, огонь возник в покрасочном цехе. Площадь пожара изначально оценили в 50 квадратных метров, однако затем она успела увеличиться вдвое. Сообщается, что работники покинули цех самостоятельно.

Серьезную конкуренцию такси на дорогах столицы составили услуги каршеринга. По данным Дептранса, прокатными машинами в Москве сейчас пользуются 1,5 миллиона человек. Сервис активно развивается и увеличивает автопарк.

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