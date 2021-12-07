Московские школьники выступят на Олимпиаде мегаполисов

10:00
Столичные школьники поборются за победу на Олимпиаде мегаполисов в Москве. Восемь участников в команду Москвы отобрали по успехам на Всероссийской и международных олимпиадах. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ребята от 14 лет и старше покажут себя в математике, химии, физике и информатике. Ежегодно на олимпиаде мегаполисов выступают медалисты состязаний самого высокого уровня.
Москва занимает одно из лидирующих мест. Раскрывать таланты москвичам помогают в школах, где есть инженерные и другие предпрофессиональные классы.
Интеллектуальные соревнования проходят в формате онлайн. Участвуют 30 городов из разных стран. Основные туры намечены на 7 и 8 декабря. Торжественное закрытие состоится 13 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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