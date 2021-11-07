В московских вузах с 8 ноября введут новые правила посещения

В московских вузах с понедельника, 8 ноября, введут новые правила посещения лекций для студентов и преподавателей. Самую жесткую позицию заняли в МФТИ.

С понедельника туда будут пускать только по QR-кодам. Принимать будут и справки о прохождении первого этапа вакцинации. Для студентов младше 18 лет и людей, имеющих официальный медотвод, организуют регулярное ПЦР-тестирование. Такие же требования с 15 ноября будут действовать в МПГУ.

В Бауманке QR-коды будут спрашивать только на культурно-массовых мероприятиях. Но большинство вузов объявили, что пока останутся на дистанционной форме обучения. МАИ, МАДИ, МИФИ и РГГУ, еще как минимум неделю, будут работать в онлайн-формате. А Высшая школа экономики объявила о переходе на удаленку до конца года.