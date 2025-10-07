Форма поиска по сайту

07 октября, 11:00

Общество

Стартовал прием заявок на участие в первой Всероссийской олимпиаде по робототехнике

Стартовал прием заявок на первую Всероссийскую технологическую олимпиаду по робототехнике. В дистанционном отборочном этапе могут участвовать ученики 9–11-х классов со всей страны. Финальный этап пройдет в Москве.

Как сообщила заммэра по социальному развитию Анастасия Ракова, участие в олимпиаде дает возможность получить льготы при поступлении в ведущие вузы. Отборочный этап состоится с 22 по 29 декабря, для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте олимпиады.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

