Стартовал прием заявок на участие в первой Всероссийской олимпиаде по робототехнике

Стартовал прием заявок на первую Всероссийскую технологическую олимпиаду по робототехнике. В дистанционном отборочном этапе могут участвовать ученики 9–11-х классов со всей страны. Финальный этап пройдет в Москве.

Как сообщила заммэра по социальному развитию Анастасия Ракова, участие в олимпиаде дает возможность получить льготы при поступлении в ведущие вузы. Отборочный этап состоится с 22 по 29 декабря, для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте олимпиады.

