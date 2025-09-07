Количество платных мест ограничат в российских вузах. Правила, по которым будут определять их предельное число правительство уже подготовило.

Минобрнауки выложило проект документа для общественного обсуждения. Он коснется как государственных, так и частных вузов. Исключением станут только учебные заведения, подведомственные силовым структурам. При этом правительство намерено ограничить платные места не на все специальности, а только на избранные направления подготовки. Их перечень, как и методику распределения мест подготовят позднее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.