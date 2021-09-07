В Дагестане накажут завуча школы, не допускавшего к занятиям учениц без косынок

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В Дагестане завуча одной из школ Кайтагского района накажут за введение дресс-кода для девочек. Родители пожаловались в администрацию, что он не пускает на уроки учениц в брюках и без головных платков. Они выложили в интернет видео у входа в школу. На кадрах видно, что за металлоискателем стоит мужчина, который выбирает, кто может пройти внутрь, а кому нужно сначала спрятать волосы. Власти заявили, что косынка может быть частью школьной формы, но насильно заставлять носить ее нельзя. Пообещали, что завуча, который превысил свои полномочия, накажут.
В Амурской области во время праздника салютом ударили по людям. Фейерверк запускали в честь 110-летия поселка Архара. На кадрах видно, как во время салюта заряд полетел не в небо, а в людей, и чуть не попал в коляску с ребенком. Обошлось без пострадавших. Однако в районной администрации уверяют, что все требования безопасности во время праздника соблюдались.
В Ростове пилот одного из рейсов обратился к своим отцу и матери, которые летели тем же бортом в качестве пассажиров. Пользователи поддержали пилота в комментариях под постом. Пишут, что в этой истории повезло и сыну, и родителям.
На Ставрополье местный фермер Максим Величко вырастил тыкву весом более полутонны. Экспонат весом 544 килограмма стал самым большим в этом году и принес победу фермеру на конкурсе бахчеводов "Агробатл-2021". Чтобы поместить конкурсанта на весы, пришлось использовать автокран. Максим Величко взял на этом конкурсе еще и серебро. Он стал вторым в категории "Самый большой арбуз" с ягодой весом 60 килограммов.
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