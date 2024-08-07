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07 августа, 12:30

Общество

Заммэра Ракова: более 125 тысяч заявлений подали абитуриенты в московские колледжи

Заммэра Ракова: более 125 тысяч заявлений подали абитуриенты в московские колледжи

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Абитуриенты подали больше 125 тысяч заявлений на поступление в московские колледжи, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Она отметила, что интерес к среднему профессиональному образованию в столице растет.

По ее словам, московские колледжи – это современные учебные пространства, которые дают студентам практические знания и навыки. Кроме того, с образовательными учреждениями сотрудничают ведущие работодатели столицы. Они предлагают программы целевого обучения, оплачиваемые практики, повышенную стипендию отличникам и трудоустройство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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