В Москве построят шесть новых колледжей площадью 400 тыс квадратных метров

В Москве вскоре станет еще больше колледжей. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, в планах построить в столице шесть новых образовательных учреждений площадью 400 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в особых экономических зонах создаются новые учебные кластеры с производством. К примеру, в индустриальном парке "Руднево" до конца 2024 года заработает площадка практических занятий для полутора тысяч студентов.

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