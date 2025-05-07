07 мая, 12:45Общество
Юные москвичи завоевали 124 золотые медали на межрегиональном чемпионате "Профессионалы"
Московские школьники и студенты колледжей завоевали 124 золотые медали на межрегиональном чемпионате "Профессионалы". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Весь апрель школьники старше 14 лет и студенты колледжей из 77 регионов страны соревновались по 39 профессиональным компетенциям. Всего приняли участие более 450 ребят.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.