Юные москвичи завоевали 124 золотые медали на межрегиональном чемпионате "Профессионалы"

Московские школьники и студенты колледжей завоевали 124 золотые медали на межрегиональном чемпионате "Профессионалы". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Весь апрель школьники старше 14 лет и студенты колледжей из 77 регионов страны соревновались по 39 профессиональным компетенциям. Всего приняли участие более 450 ребят.

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