Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 12:45

Общество

Юные москвичи завоевали 124 золотые медали на межрегиональном чемпионате "Профессионалы"

Юные москвичи завоевали 124 золотые медали на межрегиональном чемпионате "Профессионалы"

"Мой район. Новости": столичным школьникам расскажут, как справиться с волнением перед ЕГЭ

Москвичи завоевали 124 золотые медали на межрегиональном чемпионате "Профессионалы"

Проект "Лекторий московского школьника" пройдет на столичных площадках в мае

"Мой район. Новости": в Троицке пятиклассник собрал и запрограммировал робота

В РФ хотят в 3 раза увеличить штраф за отказ выпускников медвузов от отработки

Более миллиона московских школьников примут участие в акции "Расскажи о своем герое"

На северо-западе Москвы строят 15 новых школ и детских садов

"Мой район. Новости": детский сад с уникальным дизайном появится в Коммунарке

Собянин поздравил москвичей с победами на Всероссийской олимпиаде школьников

Московские школьники и студенты колледжей завоевали 124 золотые медали на межрегиональном чемпионате "Профессионалы". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Весь апрель школьники старше 14 лет и студенты колледжей из 77 регионов страны соревновались по 39 профессиональным компетенциям. Всего приняли участие более 450 ребят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществогородвидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика