В следующем учебном году вузы смогут использовать биометрию во время дистанционных экзаменов. Указ уже подписал Михаил Мишустин.

Такую возможность получат студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры. Однако использовать ее или нет – будут решать сами вузы. Также потребуется и согласие самих студентов.

Затем им нужно будет зарегистрироваться в Единой биометрической системе и пройти специальную процедуру – произнести перед камерой случайный набор чисел. Чтобы система смогла распознать человека и передать его данные в вуз.

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