Последующее высшее образование в области искусств стало бесплатным

Второе и даже последующее высшее образование в области искусств теперь можно получить бесплатно. Постановление об этом утвердило правительство.

Начиная со следующего учебного года бесплатно можно будет поступить на режиссуру театра, кино и телевидения, выучиться на писателя, дирижера и звукорежиссера. В утвержденном списке ведущие творческие вузы Москвы и Петербурга. Там будет организован отдельный набор. Претендентам не придется сдавать ЕГЭ, но их ждут творческие экзамены. На тех, кто будет поступать впервые, это решение не повлияет. Подробнее – на телеканале Москва 24.

