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06 октября, 16:45

Общество

Лучших педагогов поздравили с Днем учителя в Кремлевском дворце

Лучших педагогов поздравили с Днем учителя в Кремлевском дворце

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Лучших педагогов поздравили с Днем учителя в Государственном Кремлевском дворце. Торжественный концерт, посвященный празднику, прошел 5 октября. Перед зрителями выступили популярные артисты, а лучших преподавателей России наградили.

Специальную грантовую программу для талантливых школьных учителей запускает "Тинькофф Образование". На это в год выделят 43 миллиона рублей. Гранты могут получить преподавателей математики и информатики старших классов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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